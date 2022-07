Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Baustelle

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 5. Juli, 19 Uhr, und Montag, 6. Juli, 8.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in den Keller einer Baustelle an der Straße "Am Antoniushügel" in Wickrath eingebrochen.

Um sich Zugang zu den Kellerräumen zu verschaffen brachen sie die Kellertür gewaltsam auf. Sie stahlen diverses Werkzeug und flüchteten anschließend vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell