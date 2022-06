POL-MG: Einbrecher mutmaßlich vertrieben

Mönchengladbach (ots) - Eine 41-Jährige ist am Sonntag, 19. Juni, gegen 16.30 Uhr von Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie mittels Sprühfarbe einen unbesetzten Streifenwagen an der Erzbergerstraße beschmiert hatte. Das Streifenwagenteam begab sich nach einem Einsatz zurück zum Wagen und traf dort die Beschuldigte sowie zwei Zeugen an, die diese festhielten. Nach Aussage hatten die Zeugen die Frau dabei beobachtet, ...

mehr