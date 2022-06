POL-MG: Exhibitionist im Schmölderpark

Mönchengladbach (ots) - Am Marienplatz in Rheydt ist es am Pfingstwochenende zu zwei Diebstählen durch Jugendliche gekommen. Am Sonntag, 5. Juli, gegen 20.30 Uhr fragte ein mit einer roten Kappe bekleideter Jugendlicher aus einer Gruppe von insgesamt drei Jugendlichen heraus einen 14-Jährigen nach Geld. Dann soll er in die Jackentasche des 14-Jährigen gegriffen, dessen Portemonnaie und daraus Bargeld genommen haben. Ein Zwölf- und ein 16-Jähriger begegneten am Montag, ...

mehr