POL-MG: Geschäftseinbruch an der Marktstraße

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich am Mittwoch, 18. Mai, gegen 00.55 Uhr, Zutritt zu einem Geschäft an der Marktstraße in Rheydt verschafft.

Dazu schoben sie gewaltsam die Schiebetüren des Geschäfts auf und stahlen diverse Kleidungsstücke.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

