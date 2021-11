Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Im Zeitraum von Freitag bis Samstag ereigneten sich mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet von Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, gegen 16:30 Uhr bemerkte die Wohnungsinhaberin einen Einbruch in ihre Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus auf der Reyerhütter Straße in Mönchengladbach Hardterbroich befindet. Die Wohnung wurde von den unbekannten Tätern grob durchsucht. Bei der Tatortaufnahme stand noch nicht fest, ob Gegenstände entwendet wurden.

Ebenfalls am Freitag gegen 15:30 Uhr bemerkten die Bewohner auf der Straße Am Hütterbaum in Mönchengladbach Ohler einen Einbruch in ihrem Einfamilienhaus. Der oder die Täter gelangten durch aufhebeln der Terrassentür in das Haus. Das Haus wurde von den Tätern durchsucht. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

Durch aufhebeln der Wohnungstür gelangten unbekannte Täter am Samstag, im Zeitraum von 10:00 bis 19:00 Uhr, in eine Wohnung die sich in einem Mehrfamilienhaus auf der Bismarckstraße befindet. Aus der Wohnung wurde Bargeld entwendet.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02161-290 aufgenommen. (gg)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell