POL-MG: Einbruch durch gekipptes Fenster

Um in die Räumlichkeiten einer Erdgeschosswohnung an der Johannesstraße zu gelangen, überwanden bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 07.10.2021, 08.30 Uhr und Samstag, 09.10.2021, 15 Uhr, ein Fenster in Kippstellung. Einmal hinein gelangt, durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Ob sie vor ihrer Flucht vom Tatort etwas stahlen ist bislang unbekannt.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

