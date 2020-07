Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe entwenden Portemonnaie, Telefon und Tablet aus Haus in Venn

Mönchengladbach (ots)

Während die Bewohner eines Einfamilienhauses in Venn an der Straße Moosheide mit der Gartenarbeit beschäftigt waren, haben sich Diebe am Montag, 27. Juli, gegen 17.30 Uhr in das Gebäude begeben.

Vermutlich hatten die unbekannten Täter den Umstand ausgenutzt, dass die Terrassentür zwar zugezogen, aber letztlich doch zu öffnen war. Sie entwendeten ein Portemonnaie samt Bargeld, Ausweis und Geldkarten, ein Mobiltelefon und ein Tablet. Mit der Beute konnten sie unerkannt entkommen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell