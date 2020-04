Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruchsversuche: Einkaufsmarkt und Kioske als Tatort

Mönchengladbach (ots)

Nach drei versuchten Einbrüchen in Geschäfte - in einen Einkaufsmarkt und zwei Kioske - am vergangenen Wochenende laufen die Ermittlungen der Polizei Mönchengladbach.

Am Sonntag, 19. April, gegen 3.40 Uhr war die Polizei alarmiert worden wegen verdächtiger Geräusche im Bereich eines Einkaufsmarktes in Hockstein an der Dahlener Straße. Ein Zeuge hatte Schlag- oder Brechgeräusche wahrgenommen und eine männliche Person bemerkt, die aus Richtung Einkaufsmarkt kam, in die Straße An der Spinnerei ging und sich danach weiter Richtung Stadtwald entfernte. Die Beschreibung des Verdächtigen: männlich, normale Statur, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß, schwarze Kleidung, helle Kapuze. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Am Einkaufsmarkt konnte eine Beschädigung eines Glasschiebeelements des Haupteingangs festgestellt werden. Offenbar wollte der unbekannte Täter die Tür einschlagen, um so in das Geschäft zu gelangen.

Am Samstag, 18. April, gegen 3.20 Uhr war an einem Kiosk in Rheydt im Bereich Dorfbroicher Straße / Bendhecker Straße eine Fensterscheibe eingeschlagen worden. Auch in diesem Fall blieb es beim Versuch. Nach Zeugenangaben flüchteten zwei männliche Personen vom Tatort, nachdem zuvor Scheibenklirren zu hören war. Einer der beiden Verdächtigen soll einen roten Kapuzenpullover (Hoodie) getragen haben, der andere war dunkel gekleidet.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17. April, 23 Uhr, und Samstag, 18. April, 3.40 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in einen Kiosk in Mülfort an der Düsseldorfer Straße einzudringen. Polizisten hatten die optische Alarmauslösung bemerkt. Sie entdeckten Hebelspuren an der Eingangstür und an Fenstern. Zudem war eine Scheibe eingeschlagen. Auch in diesem Fall traten die Täter ihre Flucht ohne Beute an.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesen Straftaten geben kann, sollte die Polizei Mönchengladbach unter der Nummer 02161-290 anrufen. (ds)

