Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Baustromkasten im Visier unbekannter Täter

Mönchengladbach (ots)

Auf einer Baustelle in Odenkirchen an der Mülgaustraße haben sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 25. März, 16 Uhr, und Donnerstag, 26. März, 7.30 Uhr, unbekannte Täter an einem Baustromkasten zu schaffen gemacht.

Sie brachen den Verteilerkasten auf und stellten den Strom ab. Außerdem verschoben sie den Baustromkasten und durchtrennten ein daran angeschlossenes Kabel. Es wird davon ausgegangen, dass jemand versucht hat, den Baustromkasten zu entwenden.

Hinweise sollten an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gerichtet werden. (ds)

