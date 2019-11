Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub in Spielhalle

Mönchengladbach - Hardterbroich (ots)

In der Nähe des Hauptbahnhofs Mönchengladbach wurde am Samstagabend eine Spielhalle überfallen. Ein unbekannter Täter flüchtete anschließend mit Bargeld über die Lürriper Straße in Richtung Hauptbahnhof. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Der Täter soll ca. 25 - 30 Jahre alt sein, 170 - 175 cm groß, Dreitagebart, bekleidet mit blauer Daunenjacke und schwarzweißem Pälästinenser - Tuch. Bei der Tatausführung trug er eine schwarze Brille und sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde eine per Haftbefehl gesuchte Person festgenommen. Hinweise erbittet das Polizeipräsidium Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161/29-0.

