Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Mönchengladbach (ots)

Glück im Unglück hatte ein 19-jähriger Radfahrer, der am Dienstag gegen 13:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Reststrauch in Höhe des dortigen Baumarktes "nur" leicht verletzt wurde.

Als ein 70-jähriger Pkw-Fahrer zur Unfallzeit mit seinem Wagen den dortigen Parkplatz verließ, um weiter in Richtung Wickrath zu fahren, hielt er zunächst ordnungsgemäß am STOP-Schild an.

Als er dann wieder anfuhr, übersah er den auf dem Radweg von rechts heranfahrenden Radfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend auf die Fahrbahn des Reststrauchs geschleudert wurde.

Ein dort heranfahrender unbekannter Verkehrsteilnehmer konnte noch rechtzeitig abbremsen und vor dem auf der Fahrbahn liegenden Radfahrer ausweichen - Parallelen zu dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Krefelder Straße sind hier durchaus gegeben.

Der verletzte Radfahrer suchte, da er glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, anschließend selbstständig einen Arzt auf.

Die Polizei appelliert nunmehr aus gegebener Veranlassung an Fahrzeugführer, erhöhte Vorsicht beim Verlassen von Grundstücken und beim Einfahren in den fließenden Verkehr walten zu lassen.

Aber auch beim Anfahren vom Fahrbahnrand und beim Öffnen von Fahrzeugtüren.

Es kommt immer wieder vor, dass Radfahrer in solchen Fällen durch mangelnde Vorsicht übersehen und verletzt werden.(jl)

