Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Pfarrheim

Mönchengladbach (ots)

In das Pfarrheim am St.-Helena-Platz in Rheindahlen sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr eingebrochen.

Sie hebelten zum Einstieg ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und brachen dabei einige Bürotüren auf. Mitsamt Beute flüchteten sie dann vermutlich durch die Terrassentür und über den dahinter liegenden Garten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell