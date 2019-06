Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Es wird wieder warm! - Besorgte Bürger rufen Polizei wegen hechelnder Hunde in verschlossenen Fahrzeugen an

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei wurde bis heute Mittag in bereits drei Fällen von besorgten Bürgern angerufen, die im Stadtgebiet hechelnde und nach ihrer Meinung in ihrer Gesundheit gefährdete Hunde in verschlossenen Pkw festgestellt hatten.

Die bekannt gewordenen Fälle konnten erfreulicherweise vor Ort schnell geklärt werden, nachdem die Hundehalter erschienen waren.

Meist war man einkaufen und ja "nur ein Viertelstündchen" weggewesen.

Erfreulicherweise war auch kein Einschreiten derart nötig, dass ein Fahrzeug zum Wohle des Tieres gewaltsam geöffnet oder gar eine Scheibe eingeschlagen werden musste.

In Anbetracht der nunmehr einsetzenden Wärmeperiode appelliert die Polizei an Hundehalter, zum Wohle ihrer Schützlinge, sofern sie alleine in einem Fahrzeug verbleiben müssen, für ausreichende Frischluft zu sorgen.

In Fällen, bei denen die Polizei einschreiten und ein Fahrzeug gewaltsam geöffnet werden muss, wird gegen einen Hundehalter automatisch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Dies lässt sich durch den verantwortungsvollen Umgang mit den anvertrauten Tieren durchaus vermeiden!(jl)

