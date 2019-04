Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Hohenhaslach: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pkw-Lenker

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Lenker eines Pkw Mercedes die L1110 in Richtung Hohenhaslach. An der Ortseinfahrt wollte er nach links in die Freudentaler Straße einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Pkw Mercedes eines 26 -Jährigen, welcher bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug des Unfallverursachers, der wie sein Beifahrer glücklicherweise unverletzt blieb, auf die Seite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 35.000 Euro. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

