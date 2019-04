Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch und Vandalismus; Bietigheim-Bissingen: Sachbeschädigung; Böblingen: Einbruch in Hotel

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Einbruch und Vandalismus

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnacht verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Räumlichkeiten eines Gebäudekomplexes im Bereich Hammerschmiede in der Aldinger Straße. Es wurden mehrere Getränkeflaschen und Leergut entwendet. Die Täter hinterließen außerdem eine Spur der Zerstörung, indem sie mehrere Fensterscheiben und sonstige Gegenstände zerschlugen und umherwarfen. Zudem wurden sowohl Wände als auch Türen mit Graffitis besprüht. Des Weiteren wurde ein in einer Scheune abgestelltes Motorrad beschädigt. Die genaue Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht eingeschätzt werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Telefonnummer 07154/13130 zu melden.

Sachbeschädigung in Bietigheim-Bissingen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23.30 Uhr und 07.30 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter ein Metallmülleimer vor dem Bad am Viadukt aus der Verankerung gerissen. Mit diesem schlug der Unbekannte gegen das Glas der Eingangsschiebetüre. Die Glasscheibe wurde stark beschädigt, hielt aber stand. Der Unbekannte flüchtete in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Einbruch in Böblingen

In der Nacht zum Samstag wurde in ein Hotel in der Friedrich-List-Straße eingebrochen. Vermutlich gelangte unbekannter Täter mit einem Zimmerschlüssel in das Gebäude und brach dort eine Holztüre zum Büro auf. Das Büro wurde durchwühlt und Münzgeld in Höhe von etwa 150 Euro entwendet.

