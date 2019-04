Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81 Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord: Am Lenkrad eingeschlafen

Ludwigsburg (ots)

Ein vermutlich übermüdeter 35 Jahre alter Fahrer eines Ford Fiesta versursachte am Samstag gegen 08:20 Uhr einen Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Ludwigsburg Nord mit etwa 10000 Euro Sachschaden. Der Fahrer des Fords war auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Ludwigsburg Nord nickte dieser kurzzeitig hinter seinem Lenkrad ein und touchierte mit seinem Auto zweimal die rechte Leitplanke. Der 35 jährige kam mit seinem Auto nach der Kollision mit der Leitplanke ins Schleudern und krachte in das Heck eines Sattelschleppers eines 59 Jahre alten Lastwagenfahrers. Nicht mehr fahrbereit blieb der Ford nach einem erneuten Anstoß an der rechten Leitplanke im Anschlussbereich der A 81 Ludwigsburg Nord liegen. Der 35 jährige Ford Fahrer und der Lastwagenfahrer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen sowie die Auffahrt zur Autobahn A 81 gesperrt werden. Die Feuerwehr rückte mit 21 Mann und 5 Fahrzeugen zur Unfallstelle aus. Es entstand ein Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und der Leitplanke von etwa 10000 Euro.

