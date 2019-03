Polizei Mönchengladbach

POL-MG: U-Haft nach Verkehrskontrolle: Polizei nimmt Drogendealer fest

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (21.03.2019) führte eine Verkehrskontrolle zu Festnahmen aufgrund des Verdachts des illegalen Drogenhandels. Einer der Festgenommenen war zudem bewaffnet und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Polizisten kontrollierten auf der Bismarckstraße gegen 2.40 Uhr einen schwarzen Audi. Darin saßen ein 28jähriger Fahrer, eine 21jährige Beifahrerin und - auf dem Rücksitz - ein weiterer 22jähriger Mann.

Schon während der 22-Jährige nach seinen Ausweisdokumenten suchte, fiel einem der Beamten auf, dass er eine Hülle mit einem langen Messer am Oberkörper trug. Zudem nahmen die Polizisten aus dem Fahrzeug Marihuanageruch wahr.

Sie durchsuchten das Fahrzeug und die Insassen. Im Bereich der Rücksitze fanden sie mehrere Taschen mit verkaufsfertig abgepackten Drogen. Insgesamt befanden sich in den Tütchen ca. 140g Kokain und knapp 300g Marihuana. Der 22-Jährige trug am Gürtel ein zweites Messer.

In der Bauchtasche des 28jährigen Fahrers fanden die Polizisten eine zweistellige Anzahl von SIM-Karten.

Der Fahrer und der 22-Jährige wurden wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels festgenommen. Bei der 21jährigen Beifahrerin ergab sich nicht der Verdacht einer Beteiligung.

Gegen die beiden Männer leitete die Polizei ein entsprechendes Strafverfahren ein. Mangels Haftgründen wurde der Fahrer im Anschluss an die Maßnahmen wieder entlassen.

Der 22jährige Beifahrer ist ohne festen Wohnsitz und war bereits in der Vergangenheit wegen illegalen Drogenhandels auf Bewährung verurteilt worden. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, dieser ordnete Untersuchungshaft an. Neben den Messern, den Betäubungsmitteln und den SIM-Karten stellte die Polizei ebenso das Fahrzeug, ein Handy und aufgefundene Passivbewaffnung (Handschuhe mit Protektoren) sicher. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

