Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1. Am Freitag zwischen 18.30 und 20.00 Uhr gelangten unbekannte Täter an die Rückseite eines Mehrfamilienhauses auf der Lürriper Straße. Nachdem sie die Terrassentür der Erdgeschoßwohnung aufhebelten, gelangten sie in die Räume. Es wurde Bargeld entwendet.

2. Am Samstagmorgen, gegen 10.50 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Böningstraße festgestellt. Der unbekannte Täter hebelte eine Wohnungstür auf und durchsuchte ausschließlich das Schlafzimmer. Hier entwendete er Schmuck und flüchtete im Anschluss.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Einbrüchen geben können, werden gebeten, die Polizei Mönchengladbach unter Telefon 02161/290 zu informieren. (so)

