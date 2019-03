Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:10 Uhr, betrat eine noch unbekannte männliche Person den Kassenraum der Shell Tankstelle an der Mülforter Straße in Mönchengladbach Giesenkirchen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Plötzlich brach er unvermittelt sein Unterfangen ab und flüchtete ohne Beute vom Tankstellengelände in Richtung Römerbrunnen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 16 bis 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, grauer Jogginganzug mit Kapuze, dunkle Basecap, weiße Turnschuhe. Weitere Hinweise auf den Täter werden unter Tel.02161-290 erbeten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 119

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell