Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vorfahrt nicht beachtet; eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter

Mönchengladbach (ots)

Ein 58jährige Gladbacher befuhr die Winkelner Straße in Richtung Hardter Landstraße. An der dortigen Kreuzung hielt er zunächst am STOP-Schild an und fuhr hiernach in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah er die vorfahrtberechtigte und auf der Hardter Landstraße von rechts kommende 32jährige Gladbacherin. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision, wodurch der PKW der Fahrerin frontal gegen ein Verkehrszeichen geschleudert wurde. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin schwer verletzt und einem Krankenhaus zur stationären Weiterbehandlung zugeführt.Der 58jährige erlitt leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

