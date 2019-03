Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei brennende Pkw auf der Korneliusstraße

Mönchengladbach (ots)

Erneut brannten PKW in Odenkirchen.

Diesmal waren es zwei, die auf der Korneliusstraße in Höhe des Hauses Nr. 70 geparkt standen.

Der Brand wurde von Zeugen heute Morgen gegen 02:37 Uhr bemerkt. Sie alarmierten die Feuerwehr, die ausrückte, um die Feuer zu löschen.

Beide Pkw brannten im Frontbereich und wurden nach dem Löschen durch die Polizei zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Einer der Zeugen bemerkte im Vorbeifahren an den Fahrzeugen eine dunkel gekleidete, vermutlich männliche Person, die, nachdem er gewendet hatte und zurückkam, bereits wieder verschwunden war.

Eine umfangreiche Fahndung nach dieser Person wurde eingeleitet, blieb aber erfolglos.

Auch diese beiden Fälle werden von der bereits Anfang Februar speziell eingerichteten Ermittlungskommission "Burn" bearbeitet.

Ob ein Tatzusammenhang mit den anderen Bränden vorliegt, wird derzeit noch überprüft.

Die Ermittlungskommission hat zurzeit, trotz Auswertung aller bisher eingegangener Hinweise, noch keine/n Tatverdächtigen im Visier. Sie ist daher dringend auf weitere Hinweise angewiesen. Dies können durchaus auch Hinweise zu Personen sein, die sich in verdächtiger Weise an Fahrzeugen aufhalten.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290. In dringenden Fällen, wie beispielsweise verdächtigen Personen an Fahrzeugen, direkt an den Notruf 110.(jl)

