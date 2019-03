Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gartenstraße: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Mönchengladbach (ots)

Unfallzeit: Samstag, 16.03.2019, 05:55 Uhr Unfallort: Mönchengladbach Gartenstraße/Breitestraße

Der 19jährige Pkw-Fahrer befuhr die Gartenstraße in Richtung Breitestraße. An der Kreuzung Gartenstraße/Breitestraße wollte er nach links in die Breitestraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw-Fahrer. Der 19jährige wurde schwer verletzt und verbleibt stationär im Krankenhaus. Im entgegenkommenden Pkw wurde zwei Personen leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

