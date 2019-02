Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher kletterten auf Vordach

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag (26.02.2019) sind Wohnungseinbrecher zwischen 05.20 Uhr und 15.20 Uhr in ein Haus an der Maria-Kasper-Straße eingebrochen. Die Täter kletterten auf ein angrenzendes Vordach und schlugen ein Obergeschossfenster ein, durch welches sie einstiegen. Sämtliche Räume im Obergeschoss und Erdgeschoss wurden nach Tatbeute durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Bargeld und zwei Armbanduhren. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen.(ha)

