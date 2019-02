Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdieb gibt sich als Mitarbeiter der Diakonie aus

Mönchengladbach (ots)

Am Montagnachmittag (25.02.2019) ist es auf der Lehwaldstraße zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 80-jährigen Mönchengladbachers gekommen. Ein unbekannter Mann klingelte gegen 16.30 Uhr bei dem Senior und stellte sich als ein Mitarbeiter der Diakonie vor. Als Grund für seinen Besuch gab er an, dass er nach dem Rechten sehen wolle. In der Wohnung betrat er dann alle Räume, um diese zu begutachten. Der gehbehinderte Rentner blieb währenddessen im Wohnzimmer zurück. Erst nachdem der Unbekannte verschwunden war, stellte der 80-Jährige fest, dass aus dem Schlafzimmer Bargeld fehlte. Der Verdächtige war etwa 25 Jahre alt und zirka 180 cm groß. Er hatte dunkle Haare und war schwarz gekleidet. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wem ist der Mann gestern Nachmittag im Bereich der Lehwaldstraße aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161 290. (ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

