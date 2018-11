POL-MG: Versuchter Einbruch in Wohnhaus Bergstraße

Mönchengladbach (ots) - Am Samstagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Nacht zuvor versucht hatten, in ein Einfamilienhaus auf der Bergstraße einzubrechen.

Die Einbrecher kamen über das Nachbargrundstück an die Rückseite des betroffenen Hauses. Dort legten sie eine vorgefundene Leiter an, mit der sie ein Fenster in der ersten Etage gelangten. Sie versuchten dann, die Rollläden gewaltsam zu öffnen, was aber aufgrund der massiven Bauweise der Rolllade nicht gelang.

Ohne in das Haus gelangt zu sein, entfernten sich die Einbrecher anschließend unbemerkt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

