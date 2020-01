Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Evaluation der rheinland-pfälzischen Onlinewache

Ab dem 13. Januar 2020 wird die Onlinewache der rheinland-pfälzischen Polizei, die seit dem 6. Dezember 2018 in Betrieb ist, in Zusammenarbeit mit der Universität Trier evaluiert. Im Anschluss an erstattete Anzeigen oder aufgegebene Hinweise wird den Nutzer*innen der Onlinewache die Möglichkeit eingeräumt, anonym ausgewählte Fragen zu beantworten. Die Evaluation soll die Akzeptanz der Bürger*innen hinsichtlich der Onlinewache erheben und dabei auch feststellen, welche weiteren Verbesserungsbedarfe noch bestehen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und dauert nur wenige Minuten. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme unter: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

