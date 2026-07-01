Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Spielhalle

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 01.07.2026, gegen 02.40 Uhr;

In eine Spielhalle eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter an der Enscheder Straße in Gronau. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte der Unbekannte in der vergangenen Nacht gegen 02.40 Uhr die Eingangstür des Gebäudes auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren brach er zwei Spielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten mit Bargeld. Anschließend verließ der Täter die Spielhalle wieder. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, heller Kapuzenpullover mit über den Kopf gezogener Kapuze, FFP2-Maske, schwarze Handschuhe, dunkle Hose, führte einen Kuhfuß sowie eine dunkle Tasche mit sich. Die Höhe des Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Enscheder Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 zu melden. (pl)

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