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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 13-Jähriger angegriffen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße

Tatzeit: Dienstag, 30.06.2026, 02.00 Uhr

Ein 13-jähriger Jugendlicher aus den Niederlanden ist in der Nacht zum Dienstag in der Gronauer Neustraße von einer Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher angegriffen und leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 13-Jährige gegen 02.00 Uhr in der Neustraße auf, als ihn eine Gruppe von etwa zehn männlichen Jugendlichen an der Weiterfahrt mit seinem Fatbike hinderte. Einer der Tatverdächtigen hielt den Jugendlichen an den Armen fest und drückte ihn gegen eine Wand. Anschließend sollen mehrere Personen aus der Gruppe mit Stöcken oder ähnlichen Gegenständen auf die Waden des Geschädigten eingeschlagen haben. Der 13-Jährige erlitt Verletzungen an beiden Waden sowie ein Hämatom unter dem linken Auge und einen Kratzer am Hals. Er wurde leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tat gefilmt und ein Video anschließend über den Messengerdienst Snapchat verbreitet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Tatgeschehen, zu den beteiligten Jugendlichen oder zu dem in sozialen Medien verbreiteten Video machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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