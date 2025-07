POL-BOR: Borken - Starkstromkabel entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Landwehr; Tatzeit: 27.07.2025, zwischen 00.30 Uhr und 01.15 Uhr; In eine Firma in Borken eingedrungen sind bislang Unbekannte in Borken. In der Nacht zu Montag hebelten die Täter eine Plastikverkleidung an der Fassade des Gebäudes an der Landwehr auf und gelangten so in das Innere. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer. Einer von ihnen trug zur Tatzeit eine Warnweste. Ebenfalls ...

