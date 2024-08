POL-BOR: Gronau - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Bahnhofstraße; Tatzeit: 05.08.2024, 09.15 Uhr; Einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen ist am Montag eine Frau in Gescher. Nach ihrem Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Bahnhofstraße verstaute sie ihre Geldbörse in einer Fahrradtasche. Nach einem kurzen Gespräch mit einer ihr bekannten Person bemerkte die Geschädigte, dass das Portemonnaie sich nicht mehr in der Tasche befand. ...

