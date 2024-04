POL-BOR: Vreden - Schwerer Verkehrsunfall

Südlohn-Oeding (ots) - Tatort: Südlohn-Oeding, Pfarrer-Becker-Straße; Tatzeit: 18.04.2024, 17.50 Uhr; Als eine Kundin an der Kasse eines Discounters ihre Waren bezahlen wollte, bemerkte sie, dass unbekannte Täter in ihre Jackentasche gegriffen und die Geldbörse entwendet hatten. Zu dem Geschehen an der Pfarrer-Becker-Straße in Südlohn-Oeding kam es am Donnerstag gegen 17.50 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

