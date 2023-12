Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Königstraße, Parkhaus;

Unfallzeit: 14.12.23, zwischen 09.00 Uhr und 15.30 Uhr;

Einen Schaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher am Donnerstag an einem blauen Pkw Peugeot. Dieser stand im Erdgeschoss des Parkhauses an der Königstraße, wo er zwischen 09.00 Uhr und 15.30 Uhr, angefahren und beschädigt wurde. Trotz des verursachten Sachschadens hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (fr)

