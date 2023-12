Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Firmengebäude

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Daimlerstraße; Tatzeit: zwischen 01.12.23, 19.30 Uhr, und 02.12,23, 07.00 Uhr;

In der Nacht zum Samstag drangen unbekannte Einbrecher gewaltsam in ein Firmengebäude an der Daimlerstraße ein. Der oder die Täter brachen Lagerhallentore und mehrere Bürotüren auf. Konkrete Angaben zur möglichen Diebesbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

