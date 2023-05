Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Motorradfahrer prallt mit abbiegendem Traktor zusammen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Graes, Nordiek;

Unfallzeit: 19.05.2023, 19.40 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Freitag in Ahaus-Graes bei einem Unfall erlitten. Ein 30-Jähriger befuhr gegen 19.40 Uhr mit einem Ackerschlepper samt Anhänger die Straße Nordiek, K24, aus Richtung Graes kommend in Richtung Gronau. Von dieser wollte der Ahauser nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 42-Jährigen: Der Ahauser konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Traktorfahrer gab an, das Motorrad aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen zu haben. Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Motorradfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell