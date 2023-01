POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruchversuche scheitern

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Harwick; Tatzeit: 10.01.2023, 20.35 Uhr; Durch ein zuvor aufgebrochenes Garagenfenster sind Unbekannte in einen Kfz-Betrieb in Gescher eingebrochen. Zu der Tat in der Bauerschaft Harwick kam es am Dienstag gegen 20.35 Uhr. Die Einbrecher erbeuteten nach derzeitigen Erkenntnissen Fahrzeugpapiere. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db) Kontakt ...

