POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Fällen von Vandalismus

Gronau (ots)

Tatorte: Gronau, Laubstiege, Kaiserstiege und Damaschkering;

Tatzeit: zwischen 29.10.2022, 22.00 Uhr, und 30.10.2022, 08:15 Uhr;

In Gronau ist es zwischen Samstag und Sonntag zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. An der Laubstiege haben nach ersten Erkenntnissen Unbekannte am Samstagabend einen Papiercontainer in Brand gesetzt. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. An einer Bushaltestelle an der Kaiserstiege sowie einer weiteren am Damaschkering zerstörten ebenfalls Unbekannte mehrere Scheiben der Verglasung. Laut Zeugenangaben hatte sich am Damaschkering gegen 04.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher an der Haltestelle zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

