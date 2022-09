Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - Zeugenaufruf nach Einbruch in Kindergarten

Reken (ots)

Tatzeit: zwischen 08.09.2022, 18:30 Uhr, und 09.09.2022, 07:15 Uhr

Tatort: Klein Reken, Dorfstraße

In die Räume einer Kindertageseinrichtung sind Unbekannte in Klein Reken eingedrungen. Um in das Gebäude an der Dorfstraße zu gelangen, hatten die Einbrecher eine Tür aufgehebelt. Die Täter durchsuchten das Innere - offen blieb bei der Anzeigenaufnahme, ob sie etwas entwendeten. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum Freitag. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell