Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Baumaschine

Borken (ots)

Tatzeit: zwischen 08.09.2022, 16:00 Uhr, und 09.09.2022, 06:30 Uhr

Tatort: Borken, Parkstraße

Eine Baumaschine haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken entwendet. Die Täter stahlen den Stampfer der Marke Wacker Neuson von der Ladefläche eines Fahrzeugs. Es hatte auf dem Parkplatz einer Sporthalle an der Parkstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

