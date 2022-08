Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Diebstählen aus Erntemaschinen

Ahaus (ots)

Tatzeit: 16.08.2022, 22:20 Uhr bis 18.08.2022, 19:00 Uhr; Tatort: Ahaus, Sabstätte und Quantwick Aus landwirtschaftlichen Erntemaschinen haben Unbekannte in den Bauerschaften Sabstätte und Quantwick Displays im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Zu den Diebstählen in der Bauerschaften Sabstätte kam es zwischen Mittwoch, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 06.00 Uhr. In Quantwick trieben die Diebe zwischen Dienstag, 22.20 Uhr, und Donnerstag, 19.00 Uhr, ihr Unwesen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

