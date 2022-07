Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Pedelec-Akkus gestohlen

Gronau (ots)

Am vergangenen Wochenende (23./24.07.22) wurden in Gronau mehrere Pedelec-Akkus gestohlen. Die Akkus wurden dazu aus den Halterungen herausgebrochen. Die Tatorte befinden sich auf der Ahauser Straße (zwei Akkus am Samstag), der Neustraße (ein Akku am Sonntag), auf der Ahauser Straße am Rand des Schützenfestplatzes (ein Akku am Sonntag) und auf der Straße Zum Lukas-Krankenhaus (ein Akku am Sonntag). Zudem wurde am Sonntag, zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Möllenweg ein Giant-Damen-Pedelec gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

