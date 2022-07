Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Leere Briefschließfächer aufgehebelt

Ahaus (ots)

Aufgehebelt haben Unbekannte vier Briefschließfächer einer Bankfiliale in Ahaus. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Freitag, 08.07.2022, in einem Gebäude an der Straße Markt. Die Briefschließfachanlage war außer Betrieb. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

