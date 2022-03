Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Kollision leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Mofafahrer am Dienstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Ein Autofahrer war gegen 17.55 Uhr auf dem Vennekenweg in Richtung Borken unterwegs. Als der 71-Jährige die Straße Deepschlatt querte, kam es zur Kollision: Der Velener stieß mit dem von rechts kommenden 22-Jährigen zusammen. An der Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Borkener in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

