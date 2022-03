Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Brandstiftung an Schule

Ahaus (ots)

Vorsätzlich in Brand gesetzt haben Unbekannte einen Aufenthaltsraum in der Anne-Frank-Realschule in Ahaus. Einem Zeugen fiel am Donnerstagmorgen eine starke Rauchentwicklung in einem Gebäudetrakt auf. Er alarmierte die Feuerwehr. Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben unbekannte Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe zu dem Sozialraum eingeworfen, bevor sie das Feuer entfachten. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte erloschen die Flammen selbstständig. Zu dem Geschehen kam es im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 07.00 Uhr. Die Kriminalinspektion 1 erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell