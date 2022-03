Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - In Wohnhaus eingebrochen

Isselburg (ots)

Einbrecher haben sich am Dienstag gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus in Isselburg-Anholt verschafft. Die Täter schlugen ein Fenster ein, um in das Gebäude an der Isselburger Straße zu gelangen. Im Inneren durchsuchten die Unbekannte alle Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie einen Tresor. Zu der Tat kam es im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 12.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell