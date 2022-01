Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geparkten Wagen angefahren

Ahaus (ots)

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro hat nach Schilderung eines Geschädigten ein Unbekannter an einem geparkten Wagen angerichtet. Am Mittwoch zwischen 07.00 und 08.30 Uhr sei der Wagen angefahren worden, als er auf der Von-Heyden-Straße unweit des Jägerskamps stand. Dadurch sei die Windschutzscheibe gerissen. Am hinteren rechten Kotflügel zieren nun weiße Streifen den blauen Lack des VW Sharan. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

