Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Abgestelltes Auto weist Schäden auf

Bocholt (ots)

Beschädigt hat ein Unbekannter in Bocholt einen parkenden Wagen. Dazu kam es in der Nacht zum Freitag an der Augustastraße. Wie der Schaden in einer Höhe von circa 1.000 Euro entstand, ist noch unklar. Die Polizei in Borken bittet unter Tel. (02861) 9000 um Hinweise.

