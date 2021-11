Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkenden Wagen beschädigt

Borken (ots)

Unerlaubt entfernt hat sich am Mittwoch in Borken die Verursacherin eines Verkehrsunfalls. Zurück blieb ein angefahrener schwarzer Audi, an dem ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstanden war. Zeugenangaben zufolge hat eine ältere Frau mit kurzen blonden Haaren den anderen beteiligten Wagen gesteuert. Dabei soll es sich um einen silberfarbenen Pkw handeln. Das Geschehen spielte sich gegen 18.15 Uhr in der Von-Basse-Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

