Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schulfassade mit Farbe besprüht

Borken (ots)

Schmierer haben am vergangenen Wochenende ihr Unwesen in Borken getrieben: Die Täter besprühten die Fassade einer Sporthalle an der Straße "Im Thomas", ebenso das dazugehörige Unterrichtsgebäude. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 10.00 Uhr, und Sonntag, 10.00 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

