Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - An Autos und Gebäude auf Scheiben eingeschlagen

Bocholt (ots)

Zerstörte Autofenster, beschädigte Schaufensterscheiben - zu mehreren Sachbeschädigungen ist es in Bocholt in den vergangenen Tagen gekommen:

- Eine böse Überraschung erwartete am Montag einen Autofahrer an der Straße "An der alten Aa": Unbekannte hatten in der Nacht zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen, auch die Windschutzscheibe ist beschädigt.

- Ebenfalls am Montagmorgen stellte ein Bocholter in der Straße "Auf dem Dannenkamp" einen Schaden an seinem dort stehenden Wagen fest. Unbekannte hatten auch dort eine Seitenscheibe eingeschlagen.

- An der Hardtstraße haben Unbekannte auf die Fensterscheiben einer Bäckereifiliale eingeschlagen. Die äußeren Scheiben wiesen Beschädigungen auf, die inneren hielten Stand.

Wie berichtet, war es ebenfalls in der Nacht zum Montag in der Straße "In der Wiese" zu einer ähnlich gelagerten Tat gekommen. Ob die Vorfälle in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell