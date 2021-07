Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen Baum und flüchtet

Vreden (ots)

Am Freitagabend kam ein 23 Jahre alter Autofahrer aus Vreden auf der K 63 zwischen Ottenstein und Vreden von der Straße ab. Er überfuhr einen Leitpfosten, lenkte nach links gegen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw, der in den Graben schleuderte und mit einem Baum kollidierte. Ein Anwohner hatte den Knall gehört und kam zur Hilfe. Der Autofahrer kletterte aus dem Fenster und ergriff die Flucht, als er erfuhr, dass Polizei und Rettungskräfte informiert waren. Er konnte durch Polizeibeamte an der Anschrift von Verwandten angetroffen werden und versuchte erneut zu flüchten. Die Beamten stellten ihn nach kurzer Verfolgung. Da er unter Alkoholeinfluss stand, entnahm ihm ein Arzt im Rahmen des Strafverfahrens eine Blutprobe. Der 23-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde

